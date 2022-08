Raffaele Maiello è intervenuto questo pomeriggio nel corso del “TbSport” su TeleBari parlando anche della sfida contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Mi aspettavo questo inizio: abbiamo fiducia in noi stessi e abbiamo fatto un ottimo pre-campionato. Le difficoltà? Tante. Di fronte c’è sempre un avversario forte, specie quest’anno in B. Bisogna commettere meno errori possibili. Col Palermo ad esempio abbiamo pagato qualche errore nostro. Dobbiamo sbagliare meno nella nostra metà campo. Come sto io? Bene, naturalmente posso far meglio, so che posso dare di più. Lavoro ogni giorno per mettermi al servizio della squadra».