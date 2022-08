Gianmarco Cangiano, è intervenuto quest’oggi in conferenza stamp parlando anche della sfida contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«C’è il rammarico per non avere portato a casa i tre punti ma la prestazione c’è stata, penserei a guardare il lato positivo. C’è stata la massima concentrazione e la massima voglia, su questa strada ci toglieremo tante soddisfazioni. Il gioco che stiamo facendo mi piace molto perché cerchiamo di dialogare palla a terra, speriamo di continuare così. Con il Palermo loro puntavano sulle ripartenze e cercavano di sfruttare i nostri errori, avevamo il gioco in mano ma appena recuperavano palla ripartivano molto forte e per questo è stato complicato».