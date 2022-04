Come scrive “TuttoBari.it” il Bari si prepara alla grande festa.

Il 24 aprile, giorno in cui al “San Nicola” arriverà il Palermo, è stato intitolato il “B day”.

In occasione dell’ultima gara casalinga in campionato dei galletti, si celebrerà la promozione in cadetteria. Il Bari, sui social spiega gli orari di una giornata di festa.

Alle 15.30 apriranno i cancelli; alle 17.30 il fischio d’inizio del match coi rosanero; alle 19.30 la cerimonia di premiazione dei ragazzi di Mignani.