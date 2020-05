Intervenuto ai microfoni di “TeleBari”, Franco Brienza, ambasciatore del Bari, si è espresso così in merito alla ripresa del campionato: «La cosa positiva è che si torni a giocare. Il campo è il miglior giudice. Le partite erano ancora tante, il Bari poteva ambire alla promozione diretta: il nostro era un cammino importante. Ora si cercherà di giocare meno partite possibili. Noi siamo allenati, siam pronti per dar battaglia. Dopo quattro mesi di inattività, senza la fluidità di gioco di prima, il rischio infortuni è alto: ma l’unica soluzione è questa, dando la possibilità a chi è ambizioso e ha investito tanto di andare in B».