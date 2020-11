«Dobbiamo dare risposte ogni settimana, siamo contenti perché su questo campo la Ternana ha pareggiato. Stiamo cercando di diventare una squadra, per ora lo siamo soltanto a tratti. Prima lo diventeremo e prima potremo dare continuità e arrivare dove vogliamo.

Questa è una squadra forte, il mister può pescare ogni settimana l’undici che ritiene migliore. Il campionato è lungo, chi ci precede ha una rosa forte come la nostra.





Quest’anno abbiamo cambiato parecchio e l’affinità tra i giocatori non si può trovare dall’oggi al domani, soprattutto in questa stagione in cui si gioca ogni tre giorni e ci si allena poco».

Queste le parole rilasciate da Raffaele Bianco, centrocampista del Bari, in conferenza stampa.