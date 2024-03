Bari, Benali: «Tifosi così nemmeno in A. Io tifoso del City»

Ahmad Benali, è stato ospite in serata al Bianco e Rosso TB sport. Il calciatore si è espresso sul club e sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«In passato è stato un ruolo dove mi sentivo limitato, perché mi piaceva andare in avanti, provare a cercare il gol o l’assist. Però ora dico la verità: mi sto trovando bene e mi piace molto. Ci aspettavamo uno Spezia più alto, ci tenevamo a vincere ma non ci siamo riusciti. Andare in svantaggio è brutto, non ce lo aspettavamo. Son contento per la reazione. Lo Spezia l’ha letta bene, dovevamo girare palla più veloce. Così si fa fatica ad aprirli, potevamo fare meglio.

Il mister ci dice che il 3-5-2 può sembrare difensivo, ma possiamo portare tanti uomini dentro l’area e sfruttare l’ampiezza. E’ impressionante, non ho mai visto una roba del genere, nemmeno in Serie A. Anche in trasferta ci sentiamo in casa. Dispiace, da giocatore vuoi portare gioia in una città come Bari. Una piazza incredibile, vedere meno entusiasmo dispiace. Tocca solo a noi, loro ci sono sempre stati.

Posso solo che parlar bene di mister Marino, prima di lui sembrava probabile la mia cessione e invece è arrivato il rinnovo. Ci tengo a ringraziarlo. Non ho un modello, sono innamorato del possesso palla. In questo momento mi piace il Bologna e sono tifoso del City. Mi piacerebbe fare l’allenatore. L’allenatore può dare una grossa mano ai giocatori e valorizzarli. Io mi son trovato bene con allenatori che giocavano con il possesso palla, come Oddo e Stroppa.

Le ultime partite le squadre sotto iniziano a correre e tutti si giocano la vita. La B fa brutti scherzi. Il primo obiettivo è salvare la categoria, poi viene il resto. Venezia? Dobbiamo affrontarla senza paura, in B abbiamo visto che tutti possono vincere con tutti. Dobbiamo giocare con il giusto approccio, il Bari non deve avere paura di nessuno».