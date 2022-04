Intervenuto ai microfoni di “RadioBari” Mirco Antenucci ha rilasciato le seguenti parole in merito al finale di stagione:

«Taranto? Abbiamo raggiunto l’obbiettivo, ma non si regala nulla a nessuno. Con professionalità, con umiltà e rabbia, proveremo a vincere ancora. Noi che siamo qui da più tempo ci tenevamo a riportare il Bari in categorie superiori: è una piazza speciale, 25mila spettatori nemmeno in Serie A. La Serie B? Categoria bellissima, la ritrovo dopo un po’ di anni. Spero di esserci»