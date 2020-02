Nelle ultime ore gli account social del Barcellona sono stati hackerati dal gruppo “OurMine” che ha voluto mettere in evidenza la poca sicurezza a livello informatico della società spagnola. Il gruppo di hacker ha pubblicato anche un fotomontaggio con Neymar in maglia blaugrana illudendo i tifosi del ritorno clamoroso del brasiliano, ma la società in pochi secondi ha risolto la situazione.