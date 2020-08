«So che i nostri tifosi stanno discutendo su un possibile derby contro il Perugia, ma io preferisco essere in un girone diverso. Spero ancora in una suddivisione nazionale dei gironi e non per zone geografiche. Non trovo sia giusto inserire in unico raggruppamento noi insieme a squadre come Bari, Catania, Juve Stabia e tante altre, sarebbe come vincere il Gran Premio di Formula 1». Queste le parole del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, rilasciate in una diretta su Facebook, in merito alla suddivisione dei gironi di Lega Pro.