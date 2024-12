Balzaretti: «Ho una laurea ad honorem sugli allenatori, considerando i 5 anni e mezzo trascorsi a Palermo»

Federico Balzaretti, ex terzino del Palermo, ha condiviso alcuni retroscena della sua carriera rosanero durante una puntata di Elastici, il format di Cronache di Spogliatoio. Tra aneddoti e rimpianti, uno in particolare riguarda Stefano Pioli, allenatore che Balzaretti avrebbe voluto conoscere meglio sul campo.

«Ho una laurea ad honorem sugli allenatori, considerando i 5 anni e mezzo trascorsi a Palermo», scherza Balzaretti. «In una locandina dell’AIC che mostrava le foto di tutti gli allenatori delle 20 squadre di Serie A, mi accorsi che avevo lavorato con almeno il 40% di loro».

Tra questi, Pioli rappresenta una grande occasione mancata: «Non siamo stati in grado di supportarlo a Palermo. Uscimmo contro il Thun nel preliminare di Europa League e lui lasciò la squadra pochi giorni dopo, senza nemmeno allenarci per la prima giornata di campionato. Fu una svolta per la sua carriera, perché da lì andò a Bologna, dove fece un lavoro eccellente».

Un rimpianto che, tra ironia e sincerità, riflette l’intensa esperienza vissuta da Balzaretti in maglia rosanero.