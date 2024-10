Balotelli ci resta malissimo: “Mercato chiuso fino a gennaio” | Ha un’ultima chance in Serie A

Il centravanti ha visto chiudersi una porta importante per tornare in Italia, e adesso gli resta una sola ultima occasione.

Con il mercato che al momento è chiuso, a far parlare in materia di trasferimenti sono i calciatori svincolati. Questi infatti potranno accasarsi in un nuovo club solamente fino al prossimo 12 dicembre. Superata questa data non sarà dunque più possibile per loro firmare dei contratti.

Lo sa bene Mario Balotelli, che da diverse settimane ormai è alla ricerca di una nuova squadra. Super Mario ha fatto capire a chiare lettere di voler tornare in Serie A, anche tramite il suo agente. Fino a questo momento però non si è risolto granché, anzi, al contrario, per lui sono arrivate delle pessime notizie.

Di recente infatti una squadra, che pareva tra le principali indiziate per poterlo acquistare, gli ha praticamente sbattuto le porte in faccia. Di conseguenza per l’ex attaccante di Inter e Milan è rimasta una sola occasione per tornare nel massimo campionato italiano e lasciare un ricordo positivo al mondo del pallone.

Sfuma una pista concreta per Balotelli

”Fino al mercato rimango così, prendiamoci tutti responsabilità e troveremo un nuovo assetto: sono sempre ottimista, sappiamo cosa abbiamo perso ma anche cosa possiamo dare”. In questi termini si è espresso durante un’intervista riportata da calcionews24 Vanoli, allenatore del Torino.

Come ben sappiamo in granata prima della sosta, durante la sfida contro l’Inter persa per 3-2 a San Siro, hanno dovuto ricevere la pessima notizia del grave infortunio di Duvan Zapata. Il capitano del Toro si è rotto il legamento crociato, e ha chiuso in anticipo la stagione. Di conseguenza si è pensato fin da subito di prendere un calciatore in grado di sostituirlo, e uno dei nomi più accreditati era proprio quello di Mario Balotelli. Tuttavia il tecnico gli ha chiuso le porte in faccia, e adesso per Super Mario resta una sola possibilità.

Ultima occasione per Super Mario

Svanita l’ipotesi Torino, per Balotelli resta in corsa, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, solamente il Genoa. La società ligure vuole regalare rinforzi ad Alberto Gilardino vista la situazione non proprio eccellente che sta vivendo la squadra, e l’ex Manchester City è un profilo valido.

A conferma di ciò poi sono arrivate le recenti dichiarazioni del presidente Zangrillo, che ha ammiccato a Super Mario. A breve dunque potrebbe arrivare la tanto attesa offerta per farlo tornare in Serie A.