L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla polemica social che ha investito Silvio Baldini.

Ritrovarsi in tendenza su Twitter e non sapere neanche cosa sia. Silvio Baldini ha 63 anni, è un toscano di Massa che dopo alcuni anni di oblio, e sei stagioni senza allenare fra il 2011 e il 2017, è tornato alla ribalta. L’ha fatto col Palermo, riallacciando un filo interrotto: il 26 gennaio 2004 fu esonerato dopo una lite con l’allora presidente Zamparini, con la squadra destinata a essere promossa in A. Diciotto anni dopo, ha ripreso i rosanero a metà stagione e li ha portati in B. Baldini, quello del calcio nel sedere a Di Carlo. Quello che portò conforto in carcere ai detenuti di Massa.

E quello che accettò di allenare gratis la Carrarese, pur di tornare nel giro. Domenica scorsa ha battuto il Padova di fronte a 35 mila spettatori, poi, ospite a Sky Sport (Calciomercato L’originale, con Di Marzio e Bonan), le sue uscite hanno fatto il giro dei social. «Qui a Palermo ritrovo dei princìpi — ha detto in collegamento — se sei sposato e ti metti a guardare altre donne, non va bene. Se hai moglie e figli e vuoi andarti a sc… una ragazzina, fanno bene a tagliarti i coglioni». Baldini, ha ripensato a quelle sue dichiarazioni? Si è pentito? «Non mi cambia niente. Non è questione di cultura retrograda ma di rimettere al centro la famiglia che ha un grande valore. Se non c’èla famiglia, non c’è la società e di conseguenza non c’è neanche la democrazia».

Ma in una democrazia non esiste la giustizia fai da te. L’esempio del marito che guarda un’altra donna lo rifarebbe? «Se tu, uomo sposato, guardi un’altra donna allora vuol dire che vuoi fare il furbo, che vuoi mettere il tuo maschilismo al servizio del tuo istinto sessuale. Specie se si tratta di una ragazzina. Se le guardi in quel modo loro se ne accorgono, non dicono niente ma poi ti tolgono la stima. E poi fanno bene se ti tagliano i coglioni. Il popolo siciliano sa qual è la verità. Ma voglio fare chiarezza: la famiglia è sacra, è il nucleo in cui la società si deve fondare. La devono smettere quei tipi da locali di lusso che predicano bene e poi sniffano e vanno a letto con le ragazzine».