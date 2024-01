Balata: «Soddisfazione per la sentenza anti-pezzotto del TAR»

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza contro la pirateria, la quale respinge le censure mosse alla disciplina, sia in relazione alla conformità al diritto comunitario, sia per quanto riguarda la proporzionalità dei rimedi previsti. Il sito ufficiale della Lega Serie B riporta le parole di soddisfazione del presidente Mauro Balata:

«In questo modo abbiamo la garanzia di tempi certi e rapidi contro la pirateria che colpisce le nostre partite, un flagello economico che coinvolge non solo il calcio nelle sue istituzioni e nei suoi club ma anche migliaia di lavoratori che operano nel settore delle telecomunicazioni. Non bisogna però abbassare la guardia anche grazie all’attivazione imminente della piattaforma ‘Piracy Shield’ per intervenire direttamente e velocemente contro i flussi e i siti di streaming illegali».