In aumento i contagi da covid a Bagheria e nel distretto.



Secondo quanto riporta “Lavocedibagheria.it”, dal mese di settembre a Bagheria ci sono state 170 persone positive, 4 decedute e 56 guarite. Al momento attuale i contagiati sono 110.





“Dalla prossima settimana -ha detto il sindaco- ci saranno i nuovi aiuti attraverso i buoni spesa. Bisogna presentare una domanda e ottenere gli aiuti. Navetta di prossimità per chi è in isolamento.

Riattivato attraverso al Caritas in sostegno psicologico. Ognuno di noi deve dare un aiuto alla collettività rispetto alle proprie competenze.

Il consiglio comunale ha approvato gli sgravi totali della Tari per il 2020 tutte le attività economiche, soprattutto quelle chiuse.”

Il sindaco ha continuato sostenendo che per quanto riguarda le scuole, sono aperte, anche se in alcune si sono fatte delle operazioni di sanificazioni.

“C’è molta disponibilità da parte di tutti -ha detto- c’è preoccupazione ma bisogna dare delle assicurazioni. Spero che la deroga del governo regionale per le attività commerciali venga accettata. Dobbiamo andare avanti. Abbiamo incontrato i ristoratori e siamo accanto a loro.”