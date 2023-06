Intervistato da “Tuttosport” Jonathan Bachini, l’ex esterno del Brescia venne radiato a vita nel 2006 dopo essere risultato positivo per la seconda volta al test della cocaina ma la Procura Nazionale Antidoping ha accolto l’istanza di revisione depositata lo scorso 24 gennaio dall’ex giocatore.

«Vorrei allenare ragazzi nell’età dell’adolescenza, la più delicata umanamente ma anche la migliore per l’apprendimento calcistico. Oltre a insegnare calcio, sarei pronto a raccontare la mia storia e aiutare chi si sente solo ed incompreso. Da esempio negativo, vorrei essere un esempio positivo. In quale squadra mi piacerebbe lavorare? A Brescia ho vissuto gli anni migliori e lasciato tanti amici veri. Ora che è retrocesso in C verrà snobbato da tanti, ma io tornerei volentieri a dare una mano».