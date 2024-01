B/R Football: “Se il Palermo mettesse insieme una mitica squadra di sei” (FOTO)

Il noto canale social Bleacher Report Football, che conta milioni di followers su Instagram, ha postato una foto che riguarda il Palermo e i suoi campioni del passato scrivendo: “Se il Palermo mettesse insieme una mitica squadra di sei”.

Nel dettaglio la mitica squadra di calcio a 6 sarebbe composta da Sirigu in porta e in campo Barzagli, Pastore, Ilicic, Cavani e Dybala con Miccoli e Zaccardo in panchina.

