«Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sara’ fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie. Sono stati mesi, quelli appena trascorsi, di intenso lavoro. In campo non c’e’ stato solo il Governo. Il Parlamento ha svolto un ruolo determinante». Queste le parole rilasciate da Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, nell’informativa in Senato.