Dopo il Decreto Rilancio è stato vietato il licenziamento dei lavoratori con una proroga sul divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per un totale di 5 mesi, ovvero fino alla data del 17 agosto 2020. Tuttavia, secondo quanto riportato da “L’Espresso”, molte aziende stanno trovando degli escamotage per aggirare le disposizioni e lasciare a casa i lavoratori. A farne le spese sono i più deboli.