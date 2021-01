Attraverso il proprio sito ufficiale l’Avellino ha comunicato la rescissione contrattuale di Mario Nikolic.

“L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore classe 2001 Mario Nikolic, soddisfacendo la richiesta del calciatore di rientrare in patria. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.