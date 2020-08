L’Avellino sarà una delle prossime avversarie del Palermo in Lega Pro. La squadra irpina è molto attiva sul mercato e ha praticamente chiuso per il ritorno del bomber Luigi Castaldo. Secondo quanto riporta “Thewam.com” i biancoverdi nonostante l’arrivo del centravanti non ritengono completo il reparto offensivo e sono in corsa per Simone Corazza della Reggina. La trattativa è complicata visto la concorrenza di Palermo, Alessandria e Modena e visto che l’attaccante che ha trascinato la Reggina in Serie B ha pretese alte per l’ingaggio.