Il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino ha ricevuto in giornata il vaccino anti-Covid.

A renderlo noto sui social è stato lo stesso presidente cha ha anche fatto scoccare un amarcord:





Queste le sue parole:

«L’ironia del caso ha voluto che a somministrarmi il vaccino anti covid sia stato il dottor Carmine Aufiero, che nell’ormai lontano 1982 era il medico sociale dell’US Avellino. Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Aufiero e con lui tutti i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e i volontari che, insieme, si stanno prodigando per far sì che la campagna vaccinale prosegua speditamente. Anche e soprattutto grazie a loro stiamo finalmente uscendo dall’incubo della pandemia».