Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, parla alla vigilia del match contro la Viterbese.

Queste le sue parole: «Mi aspetto una risposta da squadra vera. Non sappiamo ancora cosa possiamo offrire in campo. Di sicuro non mi fa piacere che gli altri giochino e a noi ci rinviano le partite. Mercoledì non saremo in campo con il Bisceglie per via del rinvio. Quando ci sarà la possibilità di recuperare scenderemo in campo ogni tre giorni. Ho chiesto giocatori differenti da quelli che abbiamo per chiudere il mercato. Serve qualcuno di veloce lì davanti poi del resto siamo una squadra che può dire la sua. Il caso Trapani ha dell’assurdo. Non è concepibile far iscrivere una squadra per poi non vederla scendere in campo. Mi aspetto battaglie più serie da parte dell’AIC. Non è possibile che una squadra dopo che ha speso due milioni di euro deve allargare ulteriormente la rosa».