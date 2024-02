Disagi sull’autostrada A29 in direzione Palermo. Come riporta Ilsicilia.it si registra una coda lunga circa 8 km a causa di un’autovettura in avaria nella galleria di Sferracavallo. Il personale dell’ANAS è intervenuto sul posto per rimuovere il veicolo e la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.

