«”Lo scorso anno il gruppo aveva fatto un campionato importante, c’erano tanti calciatori simili, a esempio in mezzo al campo. E avevamo necessità di completare il reparto offensivo: numericamente c’era bisogno di togliere qualcosa in alcuni ruoli. Chi è andato via non è perché fosse mediocre, anzi.

Il gruppo? Alcuni li conoscevo, ma è un po’ presto per determinare una crescita. Se c’è, va confermata e incrementata ulteriormente.





Mi ha colpito la disponibilità e l’esperienza del gruppo dei cosiddetti grandi. Di Cesare, Antenucci, Sabbione, Bianco, Frattali: grande serietà, lo sapevo già, però quando lo verifichi quotidianamente è sempre una sorpresa, danno un grande esempio». Queste le parole dell’allenatore del Bari, Gaetano Auteri, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito a coloro che sono andati via.