Gaetano Auteri, tecnico del Bari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Catania.

«Loro hanno giocato una buona partita contro la Ternana, poi hanno commesso un paio di errori. E’ una squadra importante e che ha qualità con tanti giocatori esperti come il pacchetto difensivo composto da Tonucci, Claiton, Calapai, Silvestri, Pinto e Zanchi. Ha un buonissimo livello tecnico in mezzo al campo e giocatori importanti in avanti, Sarao ed Emmausso. E’ un bel test. Sono una delle squadre migliori di questo campionato. ma ci sono almeno una decina di squadre di medio-alto livello con queste caratteristiche nel nostro girone. Il Catania è una squadra da prendere con le molle e ben allenata. Si gioca le partite per offendere e fare male. Dobbiamo stare più che attenti”»