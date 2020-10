E’ Rafael Toloi il giocatore dell’Atalanta risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa.

Sabato, alla vigilia della gara vinta in maniera roboante, ancora una volta, contro il Cagliari, la conferenza stampa di Gasperini era stata annullata per la questione covid. Ora l’annuncio dello stesso difensore.

Toloi, via Instagram, ha spiegato la situazione con questo messaggio: “Ciao a tutti, vi ringrazio per l’affetto. Volevo comunicarvi, come quasi tutti ormai sanno, che il mio test di venerdì è risultato positivo al Covid-19. La cosa importante che voglio condividere è che i test effettuati ieri e oggi sono risultati negativi e sto bene”.

Il difensore dell’Atalanta è dunque già nuovamente negativo al coronavirus: una buona notizia per la Dea in vista del proseguo di stagione, visto e considerando quanto il 29enne brasiliano rappresenti un perno fondamentale delle ultime gloriose annate con Gasperini.