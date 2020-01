L’Atalanta nella partita di ieri sera ha asfaltato il Torino realizzando ben 7 reti senza subirne una. Dopo la vittoria estremamente convincente degli uomini di Gasperini, sono arrivati i primi commenti via social che criticano i nerazzurri di aver infierito un pò troppo nei confronti della formazione granata. Sono arrivati anche commenti sospetti riguardo la partita persa dagli uomini di Gasperini con la Spal nella scorsa giornata.



Al di là della pochezza mostrata ieri dal Torino, in questo momento l’Atalanta è la miglior squadra italiana insieme alla Lazio. Giocano troppo bene! Non mi capacito però di quella sconfitta interna con la Spal. A pensar male spesso ci si azzecca? #TorinoAtalanta — Andrea Barilli (@BarilliAndrea) January 26, 2020