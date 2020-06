Josip Ilicic, stella dell’Atalanta ed ex giocatore del Palermo, a sorpresa non scenderà in campo contro il Sassuolo. Il giocatore era annunciato tra i titolari, ma per un problema fisico siederà in tribuna. Infatti secondo quanto riporta “Sky Sport”, lo sloveno ha riportato una leggera distorsione e Gasperini visti i tanti impegni ravvicinati ha preferito non rischiarlo.