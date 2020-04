Continuano ad impazzare sul web le teorie riguardo all’origine del Coronavirus. L’ultima, dice che grazie alle reti 5G “i batteri riuscirebbero a comunicare e a diffondersi più velocemente e densamente” nelle nostre comunità e dunque in questo caso anche il coronavirus sarebbe facilitato nella sua azione. Secondo quanto riporta “Repubblica.it” a seguito di questa notizia, si sono verificati assalti incendiari ad antenne o centraline della rete ultraveloce per cellulari di ultima generazione 5G, in diverse città del Regno Unito. Il capo della sanità britannica Stephen Powis si è detto «assolutamente furioso e disgustato dal comportamento di queste persone che attaccano infrastrutture che invece sono utilissime per combattere l’emergenza coronavirus».