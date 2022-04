L’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, fa il punto della situazione sulla richiesta di ammissione al campionato di Serie D. Ecco le sue parole riportate da “TuttoCalcioCatania.com”:

«L’amministrazione ha già allacciato i rapporti con la Federazione. Ho sentito il Presidente Gravina dopo la delibera dell’atto, ritengo ci siano tutti gli ingredienti affinchè la nostra richiesta venga accettata. Siamo più che fiduciosi. Stiamo accelerando affinchè si arrivi presto ad avere una società a Catania. In tempi celerissimi abbiamo redatto e approvato la delibera, ora in tempi altrettando rapidi scriveremo alla FIGC, che ha preso atto della nostra istanza”.

«Bando non obbligatorio? L’idea di un’evidenza pubblica con dei precisi criteri è quella che riteniamo la più indicata e interessante. Il desiderio comune è quello di voltare pagina e partire senza scorie del passato. Faremo il bene del Catania. Le intenzioni e l’ambizione per gettare le basi per un nuovo corso ci sono tutte. Ripartiremo con l’entusiasmo giusto. Catania è appetibile, adesso ancora di più, pure per grandi nomi. A noi spetta essere controllori di un processo di rivoluzione importante. Torre del Grifo? La procedura non riguarda il Comune e ha tempistiche differenti. Alternative? Stiamo lavorando su Cibali e il Cibalino, le idee non mancano. La priorità resta partecipare al campionato di Serie D con una realtà forte».