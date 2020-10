Andrea Arrigoni, capitano del Teramo, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa biancorossa.

Ecco le sue parole riportate da "TuttoC.com":





«Cosa è cambiato dalla passata stagione? E’ cambiato tanto, a partire dalla mentalità, allo spirito che c’è al campo tutti i giorni, stiamo bene insieme, ci divertiamo e ci alleniamo nel modo più giusto possibile. Avere vicino Santoro per chiunque è un aiuto, è un ragazzo giovane ma è già pronto, anche a livello di mentalità. Sa dettare i tempi e sa quando farsi dare la palla, sa dare un mano importante. Diakitè? Si è visto subito nei primi giorni che aveva delle qualità fisiche fuori dal normale, deve imparare a fare tesoro degli errori che alla sua età ci stanno. Già solo il fatto di essere al secondo anno insieme per tanti è una cosa che aiuta, anche se non è una cosa automatica. Siamo stati noi ad affrontare un periodo travagliato e a compattarci, trovando lo spirito giusto e quello che poteva darci il lavoro sul campo. Poi siamo stati fortunati a trovare un mister come Paci che ci sta dando tanto del suo per darci una mentalità che ci porterà lontano».