Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Arezzo ha reso noto che Andrea Camplone è il nuovo tecnico della prima squadra. Ecco il comunicato:

“La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Andrea Camplone ha firmato con il Cavallino ed è il nuovo allenatore della Prima Squadra.





«Sono molto contento di dare una mano all’Arezzo. Dopo la mia ultima esperienza a Catania, questa per me è una grande sfida. Mi voglio rimettere in discussione e credo che Arezzo sia la piazza giusta per farlo», ha dichiarato Camplone.

Andrea Camplone, classe 1966 originario di Pescara, ex calciatore di Pescara, Perugia, Ancona e Gubbio, nella sua carriera da tecnico iniziata nel 2002 ha allenato, tra le altre, Catania, Cesena, Cavese, Martina Franca, Bari, Benevento, Pescara e Perugia. Durante i tre anni alla guida della squadra umbra, Camplone ha vinto un campionato di Lega Pro nel 2013/14 e una Supercoppa di Lega Pro nel 2014.

Lo staff tecnico di Mister Camplone sarà composto da Maurizio Tacchi (vice allenatore), Marco Onesti (preparatore dei portieri), Salvatore Lalinga (preparatore atletico) e Matteo Bonavolontà (collaboratore).

La S.S. Arezzo intende dare il più caloroso benvenuto a Mister Camplone e a tutto il suo staff.

Martedì 20 ottobre alle ore 15.00 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Mister Camplone presso la Sala Stampa dello Stadio “Città di Arezzo””.