Continua la ricerca di rinforzi per il Palermo, che deve completare il reparto di centrocampo dove al momento ci sono soltanto Martin, Palazzi e l’ultimo arrivato Odjer, con Broh atteso in città.

Nel mirino della dirigenza rosanero c’è il classe ’89 Fabio Foglia, di proprietà dell’Arezzo ed in scadenza nel 2021. Il calciatore spinge per trasferirsi in Sicilia, ma il club toscano lo ritiene un punto fermo e non sembra intenzionato a cederlo, tanto che è pronto ad offrire il rinnovo di contratto (CLICCA QUI). Proprio per questo nella giornata di oggi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, c’è stato un incontro tra la dirigenza toscana e l’entourage del calciatore.

La situazione, comunque, è in stand by perché la dirigenza vuole anche parlare con il centrocampista che attualmente è in ritiro con la squadra per prepara la prossima stagione. Il Palermo, inoltre, non ha nemmeno avanzato un’offerta economica al club, che in caso fosse vantaggiosa potrebbe anche pensare di cedere il calciatore.