Il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena, ha parlato al termine del match vinto dalla sua squadra per 3-0 contro il Biancavilla. Il numero uno giallorosso ha rivelato due importanti rientri in vista di Palermo: «La squadra sta vivendo un sogno e noi continuiamo a sognare. Carbornaro sta già bene, martedì rientra, e ci sarà anche Melillo. Riavremo due pedine fondamentali. La mentalità deve essere sempre quella vincente, fino all’ultimo minuto di partita. I risultati aiutano a continuare a fare bene avvicinando la gente. Il mister è una conferma, sono stato il primo a scommettere su di lui, allenerà sicuramente in altre piazze »