Il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena, è intervenuto durante “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”:«Siamo contenti, stiamo facendo bene. Quando i risultati arrivano diventa tutto più facile. Cosa è cambiato? Per me la squadra giocava bene prima e sta giocando bene ora, forse adesso le cose girano di più. Per me il mister Costantino è un grande mister, ma ho dovuto fare un cambio di rotta, a volte si fanno cose anche senza volerle, siamo contenti per il percorso che stiamo facendo adesso. All’andata ho giocato al Palermo con armi pari, Palermo è una grande piazza, giocare al Barbera per me è davvero importante e sono orgoglioso di venire a giocare in quello stadio glorioso. Il mio obiettivo è vincere il campionato, finché la matematica lo consente farò il mio percorso. Abbiamo una media di 2,8 punti a partita da quanto abbiamo cambiato il mister. Finché la matematica ce lo consente lasciatemi sognare. Mi sarebbe piaciuto partire come il Palermo ed essere al posto dei rosanero. Se domenica non facciamo punti al Barbera si complica la cosa, il Palermo non perderà tutti questi punti per strada, dobbiamo andare al Barbera per espugnare il terreno di gioco. La gente che verrà a vedere la partita vedrà un bello spettacolo».