Il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena, è intervenuto durante “Diretta Stadio” in onda su “7 Gold”: Pergolizzi? Io sono come Mirri, l’ultima cosa che faccio è cambiare allenatore. Io non lo cambierei visto quello che ha fatto fin qui, ma sono sincero, non ho visto le partite del Palermo e non so come gioca. Io sono uno che va al campo, sta zitto, ma vede tutto. Sono sempre per proteggere i tecnici e non per crocifiggerli. Savoia? Son tutte chiacchiere, penso che gli oplontini siano una grande società, è una squadra a cui bisogna portar rispetto, ma non credo che il Palermo venga aiutato di più o di meno del Messina o del Savoia. Hanno detto che domenica il Palermo ha vinto con un gol in fuorigioco, ma io non l’ho neanche visto, non credo al complottismo. Lettera di natale? Non voglio parlare dell’ACR, credo che la città di Messina debba avere una sola squadra perché secondo me non regge il peso di due squadre nella stessa categoria. Penso alla mia società, loro penseranno alla loro. Sono sempre aperto al dialogo, la guerra in tutti i sensi non porta mai a niente di buono. Sono un tifoso del Torino ma ho sempre simpatizzato per il Palermo perché amo la maglia. Spero che Messina e Palermo salgano insieme.