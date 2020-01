L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina: «Il progetto continua, in una piazza che merita di più. Non sono del tutto contento, sarei soddisfatto se fossi primo e avrei fatto il cammino del Palermo, la squadra si sta comportando bene, ma dobbiamo continuare a crescere. Andremo al “Barbera” per fare la nostra partita, ho molto rispetto del Palermo perché è una società importante, ma non andremo timorosi»