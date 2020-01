L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina: «Dialogo con l’ACR? Il mio pensiero in questo momento è il campionato, dobbiamo vincerlo e se non fosse possibile concentrarci sui play-off. Se volevano un dialogo bastava chiamarci e sederci. Non ho alcun problema con l’ACR, gli auguro ogni bene, ma penso esclusivamente al mio FC Messina. Per me loro sono come il Savoia e il Palermo, un’altra squadra che partecipa al campionato».