«Vi imploriamo di rispettare le misure del governo, la prevenzione è l’arma principale per evitare che l’emergenza si estenda. Stiamo gestendo tre questioni fondamentali: cercare dispositivi di protezione individuale, cercare di farli arrivare dove servono, lavorare senza sosta con l’obiettivo di rafforzare la filiera industriale per acquisire produzione autoctona. Dobbiamo puntare all’autosufficienza del paese nella gestione dell’emergenza. Stiamo compiendo uno sforzo a 360 gradi, collaboriamo con molti paesi, acquisiamo prodotti in Francia, Germania, Cina, Russia e nel resto del mondo». Lo ha detto il commissario straordinario dell’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, che ha reso noto il bollettino odierno presso la sede della Protezione civile.