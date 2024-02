Cristiano Ronaldo rischia una squalifica di due giornate in Arabia Saudita dopo l’indagine per il gestaccio ai tifosi avversari, La vicenda ha fatto il giro del mondo e ha suscitato non poche polemiche.

Di seguito il video:

Cristiano Ronaldo to Al Shabab fans 😭😭pic.twitter.com/kVIwUtIE5I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 25, 2024