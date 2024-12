Arabia chiama, Ibrahimovic risponde: 40 milioni di € e glielo porta in spalla | Sì a gennaio

Trattativa inaspettata e clamorosa: le sirene provenienti dall’Arabia ammaliano Ibrahimovic, pronto a cedere il fuoriclasse del “suo” Milan.

Si respira un clima decisamente positivo in casa Milan, in queste ultime settimane. Il successo di Bratislava in UEFA Champions League ha rilanciato prepotentemente le ambizioni di qualificazione dei rossoneri e in campionato l’ultimo turno ha consentito di ridurre il gap dalle prime posizioni, complici i passi falsi di Lazio e Juventus.

Se a questo quadretto si aggiunge la vittoria tennistica conseguita ai danni del Sassuolo in Coppa Italia (6-1, con tanto di pass per i quarti di finale), il risultato coincide con un qualcosa di molto simile a un capolavoro. Certo, Paulo Fonseca sa che la strada è ancora tutta in salita e il lavoro da fare non manca, ma non può non vedere il bicchiere mezzo pieno.

Le prestazioni di alcuni singoli hanno immancabilmente calamitato l’attenzione di alcuni grandi club, pronti a definire già a gennaio alcune trattative. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il “Diavolo”, soprattutto Zlatan Ibrahimovic, che starebbe considerando con grande interesse una delle proposte che gli sono pervenute.

Accettarla significherebbe indubbiamente impoverire tecnicamente la rosa della compagine meneghina, ma dall’altro lato si incasserebbero soldi utili da reinvestire per potenziare il team. Una scelta non semplice, una testa che difficilmente può essere tagliata a cuor leggero: l’offerta è però molto allettante…

Zlatan Ibrahimovic pronto a dire sì: un protagonista del Milan verso la cessione

Il calciatore in questione ha rivestito un ruolo decisamente significativo in queste ultime stagioni ed è prepotentemente entrato nel cuore di tutti i tifosi del Milan. La notizia della sua possibile cessione, non appena ha cominciato a circolare, ha originato disappunto e malcontento fra i sostenitori rossoneri; tuttavia, la dirigenza pare intenzionata a non farsi influenzare dal sentimento popolare.

La decisione sarebbe quindi in dirittura d’arrivo e il mese di gennaio, in particolare, potrebbe aprirsi con una clamorosa partenza. A quel punto, la cifra incassata aprirebbe la strada a nuovi acquisti, i quali potrebbero rispondere al meglio alle esigenze tattiche del tecnico Fonseca.

Ruben Loftus-Cheek verso l’addio al Milan: ecco cosa sta accadendo

A dover fare le valigie sarebbe Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista era stato prelevato dai londinesi del Chelsea per 20 milioni di euro. In virtù di ciò, considerando il valore aumentato del suo cartellino, i dirigenti del club lombardo per lasciarlo partire avrebbero fissato un importo minimo, pari a 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Milanlive.it, questa richiesta non rappresenterebbe un ostacolo per l’Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo e sulla cui panchina siede Stefano Pioli. Gli arabi sarebbero pronti a piazzare l’affondo: Zlatan Ibrahimovic, nel frattempo, aspetta (il bonifico).