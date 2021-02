Intervenuto ai microfoni di “Cusano Italia Tv”, Marco Amelia, ex portiere del Palermo, ha commentato il match della Ternana contro il Palermo:

«La Ternana ha avuto delle difficoltà nella prima parte, ma poi è venuta fuori con la voglia di recuperare e ha avuto le occasioni anche di vincerla.





Questa partita da maggiori certezze alla Ternana e solidità al Palermo che ha una classifica bugiarda. Lucarelli sapeva che tipo di squadra era e per me è un pareggio d’oro per la Ternana».