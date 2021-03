Il 22 marzo vi sarà uno sciopero dei dipendenti Amazon che riguarderà l’intera filiera italiana.

Come riporta “Notizie.it”, sarà “la prima volta in Italia, e sicuramente in Europa” dicono Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi in una nota comune, aggiungendo poi che alla base della protesta vi è l’interruzione brusca dei rapporti tra il colosso di Seattle e le associazioni in difesa dei lavoratori per quanto riguarda le avviate discussioni “sulla verifica dei turni, dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, la clausola sociale e la continuità occupazionale per tutti in caso di cambio appalto o cambio fornitore, la stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali ed il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza”.