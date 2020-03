Primo caso accertato di contagio da Coronavirus all’interno di un centro distribuzione di Amazon in Italia. È accaduto nelle ore scorse presso lo stabilimento FCO1 di Passo Corese, in provincia di Rieti, dove operano circa 1500 persone. Secondo l’agenzia di stampa “Agi”, la persona risultata positiva al test Covid-19 è legata al cluster della zona rossa di Nerola, borgo non molto distante dal centro distribuzione Amazon di Passo Corese, da tre giorni in isolamento totale a seguito dell’emergenza esplosa all’interno della casa di riposo “Maria Immacolata”.