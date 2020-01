Dopo l’addio alla Roma Daniele De Rossi si è trasferito al Boca Juniors, dove è rimasto una sola stagione. Dell’esperienza in Argentina di De Rossi ha parlato Norberto Alonso, ex calciatore del River Plate. Queste le sue dichiarazioni a “Fox Sports Radio”: «Ogni volta che entrava in campo avevo paura che avesse un attacco di cuore, un infarto. Non mi ha sorpreso il fatto che se ne sia andato. Via per la famiglia? Tutte storie, lo hanno portato al Boca solo per marketing, per vendere magliette. Hanno preso un ‘nonno‘».