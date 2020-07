Giuseppe Lupo, capogruppo Pd all’Ars, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tremendo alluvione che ha travolto la città di Palermo nella giornata di ieri. Ecco quanto riportato da “Blogsicilia.it”: “Presenteremo un disegno di legge all’Ars, per il quale chiederemo una procedura d’urgenza, che contiene misure di risarcimento per attività e cittadini che hanno subito danni in occasione dell’eccezionale evento meteorologico che ha investito Palermo il 15 luglio. Chiediamo anche di sapere – aggiunge Lupo – quali misure il governo abbia adottato sul territorio regionale per contrastare il dissesto idrogeologico”.