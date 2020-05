Intervenuta ai microfoni di “94014.it”, Alessandra Allegr, presidente del Troina, si è espressa così in merito alla ripresa del campionato: «La speranza di continuare è sempre viva perché noi vogliamo concludere sul campo la nostra splendida stagione. Tuttavia non posso negare che logisticamente avremmo delle difficoltà, a cominciare dagli alloggi per i calciatori visto che l’albergo è stato requisito per far fronte all’emergenza. Non solo: di sicuro le porte chiuse non aiutano le società piccole come la nostra, ma qualora avessimo l’ok per riprendere provvederemmo a risolvere queste situazioni. I verdetti? Il meccanismo non è chiaro ma da quanto trapela si prenderebbero in considerazione i piazzamenti di due mesi fa, al momento dello stop. Non voglio esprimermi in merito ma dico solo che serve una soluzione condivisa».