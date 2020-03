Il Coronavirus scuote Capaci, comune limitrofo a Palermo. Secondo quanto riportato da “Il Giornale di Capaci”, una donna della cittadina avrebbe contratto il Covid-19 e sarebbe tuttora ricoverata all’ospedale Cervello. La stessa avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni: Ecco quanto riportato: «Circa 12 giorni fa ho avvertito uno stato influenzale, immediatamente mi sono messa in auto quarantena non incontrando nessuno degli allenatori della società, né atleti, né colleghi. Poiché la febbre continuava a non scendere l’altro ieri mi sono recata presso l’ospedale Cervello dove mi hanno fatto il tampone, che è risultato positivo. E quindi da due giorni sono ricoverata. Attualmente verso in buone condizioni di salute. Mi sembrava opportuno fare chiarezza sulla situazione. Mi spiace per il disagio ma questi sono eventi di forza maggiore a cui nessuno può far fronte». In basso, il post pubblicato sulla pagina Facebook de “Il Giornale di Capaci”: