L’epidemia del Coronavirus continua a minacciare l’intera Italia, con inevitabili ripercussioni sul mondo dello sport. La preoccupazione è giunta anche a Cosenza. Infatti, gli uomini di Pillon, impegnati domani a Verona contro il Chievo, raggiungeranno la città scaligera soltanto in pullman, dopo un volo Lamezia Terme-Bergamo. Per tornare in Calabria, i lupi partiranno da Treviso, altra zona rossa. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, martedì dovrebbe essere disposta la quarantena per calciatori, staff tecnico e dirigenza come da ordinanza del governo e regionale.