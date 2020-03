All’ospedale Cervello di Palermo si trova ricoverata un’altra paziente risultata positiva al test del coronavirus. La donna, palermitana, era rientrata da un viaggio all’estero e aveva fatto scalo all’aeroporto di Bergamo. Restano invece invariate le condizioni della turista bergamasca ricoverata nello stesso reparto di Malattie Infettive. La paziente, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica, ossia non ha febbre, ed è in buone condizioni generali. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, in queste ore è registrato un altro caso di Coronavirus al Cervello, dove un camionista di 55 anni è risultato positivo al tampone. Intanto sarebbe positiva anche la moglie del carabiniere già ricoverato ieri a Palermo. La donna, anche lei carabiniere, avrebbe lavorato per circa due giorni al palazzo di giustizia. Altri colleghi si sono messi in quarantena, chi volontaria e chi contattato dai sanitari.